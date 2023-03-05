Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов вважає, що єдиним шляхом звільнення тимчасово окупованого Криму є військовий. Водночас ухвалена у 2021 році стратегія деокупації півострова вже неактуальна, тому її будуть міняти.
В інтерв'ю каналу ZAXID.NET Данілов наголосив, що в попередній стратегії було кілька пунктів, в тому числі військовий. Але в пріоритеті розглядався політико-дипломатичний шлях звільнення тимчасово окупованого Криму.
"Нам потрібно прийняти відповідні документи, і за них має проголосувати Рада національної безпеки і оборони України. В даний період часу іншого шляху як військового за рішенням звільнення Криму я не бачу", – підкреслив Данілов.
За його словами, остаточне рішення прийматимуть члени РНБО. Крім того, зміни потрібно буде встановити указом президента.
"Ми відпрацьовуємо всі документи щодо процесів, що відбуваються в секторі безпеки і оборони України. Це один з них", – розповів він.
Водночас Данілов наголосив, що подібних документів дуже багато.
"Коли кажуть, що ми не готувалися, просто дехто забув, що треба читати документи. Там все написано. Треба уважно читати і головне – виконувати. Якби всі рішення були бездоганні і їх виконали на 100%, у нас була б зовсім інша ситуація", – резюмував секретар РНБО.
Що відбувається в Криму
У Генштабі ЗСУ зазначають, що в окупованому Криму створюють так звані "добровольчі дружини". Це пов'язано з тим, що ворог боїться активізації проукраїнського руху на території півострова. Ці "дружини" будуть займатися в тому числі виявленням диверсантів і корегувальників.
Крім того, житель Сімферополя на ім'я Ілля розповів, що в Криму полюють на людей, які чекають на Збройні Сили України на півострові. Також після початку вторгнення посилилося нав'язування ідей "русского міра". Особливо активно окупанти працюють зі школярами.
Раніше в Генштабі повідомляли, що окупанти тікають з території Криму. Військові вивозять звідти свої сім'ї.
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