Зокрема, це військові-окупанти, що дислокуються у Перевальному.

Російські окупанти продовжують евакуйовуватися з тимчасово захопленого півострова Крим.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ. Йдеться, зокрема, про тих, хто дислокуються у Перевальному.

"Вкотре фіксується евакуація окремих категорій громадян із тимчасово окупованого Криму. Останнім часом військовослужбовці російських окупаційних військ, що дислокуються у Перевальному, відправляють свої сім'ї до Росії", - йдеться у повідомленні.

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Росія готується до оборони Криму: останні новини

За даними Генштабу ЗСУ, окупаційна самопроголошена "влада" Херсонської області готується до втечі на територію Криму через побоювання деокупації. Водночас на самому півострові росіяни нарощують оборону та будують фортифікаційні споруди.

Американський генерал Бен Годжес прогнозує, що Крим можна звільнити від Росії до кінця літа. Це може статися, якщо українська армія отримає від союзників необхідну зброю.

Керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк вважає, що за Крим не буде запеклих боїв - звільнення пройде за іншим сценарієм.

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