Одним із завдань таких підрозділів має бути виявлення коригувальників та диверсантів.

У Сімферополі окупанти бояться активізації проукраїнського руху та створюють "добровольчі дружини" одним із завдань яких, зокрема, буде виявлення коригувальників та диверсантів.

"У Сімферополі тимчасово окупованої республіки Крим російська окупаційна влада, побоюючись активізації проукраїнського руху, дій патріотично налаштованих осередків, створює так звані "добровільні дружини". Відомо, що через війну в Україні, існує певна нестача співробітників правоохоронних органів, тому, окрім патрулювання міста, одним із завдань згаданих підрозділів має бути виявлення коригувальників та диверсантів", - повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Звільнення Криму: прогнози і заяви

Росія окупувала Крим у 2014 році, однак зараз у ЗМІ все частіше з'являються позитивні прогнози щодо його деокупації вже у 2023 році. Американський генерал Бен Годжес нещодавно представив свій план деокупації українського півострова. На його переконання, спочатку ЗСУ могли б вдарити по військовій інфраструктурі ворога.

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В ОК "Південь" зазначають, що повернення Криму не буде легким, оскільки окупанти так просто його не покинуть, але звільнення півострова не буде супроводжуватися важкими боями.

Радник голови ОП Михайло Подоляк наголосив, що Україну не хвилює позиція Росії щодо деокупації Криму. Він додав, що "в нас величезний борг перед кримськими татарами".

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