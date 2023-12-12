Втім, Данілов зауважив, що підручники НАТО щодо військової справи більше не діють.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов визнав, що наступ Сил оборони України не виправдав надій.

Як зазначив Данілов в інтерв'ю британській службі ВВС, невдачі у наступі не означають, що Україна програє війну. Він впевнений, що "принаймні якесь військове фінансування" від США обов'язково надійде.

"У травні кожен громадянин нашої країни хотів, щоб війна закінчилася якнайшвидше. Надії були, але вони не виправдалися. Те, що ми два роки захищаємо нашу країну, – це вже велика перемога", – сказав Данілов.

Чиновник заявив, що українці були "надто оптимістичними". Втім, відмінником на полі бою бути не можна, а ситуація дуже складна.

"Люди іноді роблять помилки. Не можна все життя бути відмінником. Ситуація на фронті дуже складна, старі підручники з війни, в тому числі НАТОвські, необхідно відправити назад до архівів. Такої війни, як та, що є в нашій країні, не було ні в XX, ні в XXI столітті", – додав він.

Війна в Україні - останні новини з фронту

На думку американського видання The Wall Street Journal, на тлі не зовсім вдалого літнього контрнаступу та проблем із поставками західної зброї, Україна змушена перейти до оборони, аби зупинити подальше просування російського агресора. Якщо все складеться добре, Україна зможе знову наступати лише навесні 2025 року.

Як писав УНІАН, українські війська на передовій відчули наслідки блокування кордону з Польщею. Протести призвели до проблем із постачанням військових вантажів.

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