Військові різко розкритикували протестувальників, які заблокували рух вантажівок.

Українські війська на передовій відчули наслідки блокування кордону з Польщею. Протести призвели до проблем із постачанням військових вантажів.

Як пише The New York Times, блокада польського кордону робить і без того запеклі бої ще більш складними. Український військови Олександр, який воює на сході України, розповів, що його підрозділ все ще чекає на доставку двох приладів нічного бачення. За його словами, обладнання стоїть на кордоні.

"Щоб заблокувати кордони країни під час повномасштабного вторгнення їм (полякам - УНІАН) потрібно повністю відірватися від реальності. Тим самим вони також умивають руки в крові людей, які чекають необхідної допомоги", – сказав воїн.

На перший погляд, суперечка доволі проста: польські далекобійники обурені низькою конкуренцією з боку українських водіїв, на яких не поширюються правила щодо робочого часу та оплати праці, як на водіїв з Європейського Союзу. Поляки також кажуть, що до них несправедливо ставляться українські митники.

Польські далекобійники вимагають від Європейського Союзу відновити дозвільну систему для українських водіїв, яку скасували після повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Едвард Лукас, старший науковий співробітник Центру аналізу європейської політики, написав у неділю , що дрібні суперечки щодо правил вийшли з-під контролю.

"За наявності сильного політичного керівництва все це можна було б виправити. Економічний біль, який відчувають польські та інші водії вантажівок, потребує цільової допомоги", - зазначив Лукас.

Замість урегулювання суперечок, блокада розширюється: польські фермери зараз блокують четвертий великий пункт пропуску, словацькі та угорські перевізники приєднуються до протесту.

За даними українських чиновників , станом на 6 грудня приблизно 2950 вантажівок застрягли по обидва боки польського кордону, 650 – на кордоні зі Словаччиною та 750 – чекають на в’їзд в Україну з Угорщини.

Україна і Польща домовилися відкрити в понеділок пункт пропуску для кількох вантажівок, які виїжджають з України. Польща разом з асоціаціями вантажоперевізників з кількох інших країн все ще закликає Європейський Союз відновити дозвільну систему.

Польські та українські офіційні особи заявили в четвер, що вони домовилися зустрітися в п'ятницю за закритими дверима, щоб знайти спосіб припинити блокаду.

Єврокомісар з питань транспорту Адіна Валеан заявила, що вона сповнена рішучості відстоювати лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Європейським Союзом, попри вимоги польських протестувальників, даючи зрозуміти, що дозвільну систему не буде відновлено.

Цього тижня посли Литви, Латвії та Естонії спільно зустрілися з польською владою, щоб натиснути на них, щоб знайти рішення, яке припинить блокаду.

Посол України в Польщі Василь Зварич заявив у понеділок, що переговори тривають і він сподівається на досягнення компромісу, але, додав, "поки триває російська агресія, ми не можемо повернутися до цих дозволів".

"Нам потрібно розблокувати кордон і сісти за стіл переговорів, бо іншого шляху немає", – сказав Зварич.

Очікується, що блокада призведе до падіння прогнозованого економічного зростання України в 2023 році на 1%.

"Підприємства не отримують достатньо компонентів; ланцюжки постачань порушуються. Це стосується і військової техніки, і її виробництва. Щоб навіть збирати дрони в Україні, їх потрібно привозити звідкись, - заявила Юлія Клименко, голова Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури.

Український військовий Володимир Шуль, який координує допомогу волонтерів для 63-ї механізованої бригади, сказав, що він не розуміє, як країни, які особисто зацікавлені в перемозі України і які були одними з її найщедріших союзників, можуть брати участь у такій блокаді відразу з найважчих моментів війни.

Україна, за його словами, захищає Європу від агресії Москви. "Дозволити Росії просунутися далі означало б крах Європи та європейських цінностей", – додав він.

44-річний Павел Озигала, власник транспортної компанії в Любліні (Польща), який бере участь у протестах, сказав, що це елементарна справедливість.

"З боку українців немає компромісу, і ми не хочемо йти на компроміс", – сказав Озигала.

Володимир, водій із Волинської області, чекає на перетин кордону 14 днів. Попри те, що він відчув наслідки блокади, Володимир співчуває польським далекобійникам і розуміє, чому вони вважають умови ринку несправедливими.

"У мене дуже багато друзів, які загинули на війні. Коли почалася війна, хто першим відкрив кордони і прийняв наших біженців? Хто нам весь час допомагав? Польща", - сказав він.

Пошук компромісу був складним, оскільки Польща перебуває у розпалі формування нового коаліційного уряду після спірних виборів. Експерти кажуть, що польські ультраправі групи поспішили скористатися ситуацією.

"Росія отримує прибуток від протестів, це абсолютно зрозуміло", - сказав Войцех Пшибильський, директор Res Publica, дослідницької установи у Варшаві.

За його словами, розчарування польських далекобійників можна зрозуміти, і оскільки війна триває, природно, що бізнес-інтереси відновляться. За його словами, Варшава повинна активізуватись і запропонувати допомогу далекобійникам, хоча це ускладнюється безладним переходом влади.

Експерти кажуть, що Росія вже давно вміла маніпулювати розбіжностями в західних суспільствах і використовувати ці тріщини для своєї вигоди. Росіяни використали проблему вантажних перевезень, щоб зобразити українців невдячними та підірвати довіру до них.

Двоє інших сусідів України, Угорщина та Словаччина, мають проросійських лідерів. Тож, вони вжили кроків які підривають європейську солідарність щодо Києва. Рішення угорських і словацьких далекобійників приєднатися до протестів загрожує поглибити навантаження на і без того зруйновану економіку України.

Автомобільні та залізничні сполучення є життєво важливими для України. Хоча медичні, військові та деякі продовольчі товари повинні бути виключені з блокади вантажівок, українські військові, волонтери та власники бізнесу кажуть, що хаос починає руйнувати і без того нестабільні лінії постачання.

Солдат Олександр розповів, що боротьба на фронті залишалася кровопролитною і важкою, а блокада кордону додала відчуття, що Україну кинули.

"Я вважаю, що ця акція прямо на руку Росії, яка веде з нами війну і робить усе, щоб знищити нашу країну і наш народ", – сказав він.

Блокування українсько-польського кордону - останні новини

Україна знайшла оригінальне рішення проблеми блокування кордону польськими перевізниками. Трансфер водіїв забезпечується автобусом, а вантажівок - потягом.

У листопаді через блокування український експорт через кордон з Польщею впав на 40%.

Раніше УНІАН повідомляв, що польські перевізники можуть до кінця року перекрити кордон з Україною. Зокрема, вони вимагають повернути українським перевізникам дозволи, заборонити реєстрацію компаній у Польщі, якщо її фінанси знаходяться не на території ЄС та запровадити окрему чергу в Є-черзі для авто на номерах ЄС.

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