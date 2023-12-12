Секретар РНБО спростував чутки про конфлікт між Зеленським і Залужним.

Україна буде рада, якщо в США ухвалять рішення про виділення фінансування до кінця грудня. При цьому не варто перетворювати цю ситуацію в трагедію.

"Якщо це станеться трохи пізніше, то не варто перетворювати це на трагедію. Правда на нашому боці. Чи знищить Путін нас на очах людства? він наших дітей, наших жінок, наших старих? І чи буде весь світ спостерігати за цим із закритими очима? Тоді питання має бути в тому, в якому світі ми живемо", - заявив секретар РНБО Олексій Данилов В інтерв'ю ВВС.

Крім того, він спростував чутки про конфлікт між президентом Володимиром Зеленським і головкомом Валерієм Залужним, про який неодноразово писали деякі ЗМІ.

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Допомоги Україні від США - останні новини

Днями міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила, що Вашингтон буде відповідальний за поразку України, якщо Конгрес не схвалить запит Адміністрації президента Джо Байдена на фінансування для Києва.

При цьому Білий дім звернувся до Конгресу з проханням надати допомогу Україні. Директор Офісу менеджменту і бюджету США Шаланда Янг направила Конгресу терміновий лист, в якому зазначила, що ресурси для військової підтримки України в США повністю закінчаться до кінця року.

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