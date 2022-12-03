Олексій Данілов стверджує, що кількість ракетного озброєння на території Росії стрімко зменшується.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що РФ вистачить ракет ще на 3−4 обстріли великої потужності.

"Секретар РНБО наголосив, що українські війська ППО збивають 75−90% ракет. Данілов спрогнозував, що можна очікувати ще 3−4 обстріли великої потужності", - повідомляє прес-служба РНБО у Facebook.

Данілов стверджує, що кількість ракетного озброєння на території Росії стрімко зменшується, і росіяни змушені "шукати додаткові поставки по всьому світу".

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Також він сказав, що інформація про передачу Іраном балістичних ракет Росії на сьогодні поки що не підтверджена.

Ракетні обстріли України: що відомо

Росія з початку жовтня сім разів масовано атакувала енергетичну інфраструктуру України ракетами і дронами.

Остання ворожа атака сталася 23 листопада - окупанти запустили понад 70 крилатих ракет, 51 з них ліквідували. Також було знищено п'ять безпілотників.

У Генштабі Збройних сил України попередили, що нашій країні загрожує нова атака супротивника.

На підготовку до нового удару такої потужності, як 23 листопада, росіянам потрібно від 7 до 14 днів, зазначив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.