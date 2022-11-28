Не слід нехтувати правилами безпеки, а також потрібно тримати зарядженими повербанки.

Відсьогодні українцям треба бути готовими до чергового масованого ракетного удару РФ. На підготовку таких атак росіянам зазвичай потрібно від 7 до 14 днів.

Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі інформаційного телемарафону, не слід нехтувати правилами безпеки, а також потрібно тримати зарядженими повербанки і зробити запаси води.

"Для підготовки масованого ракетного удару їм потрібно в середньому від 7 до 14 днів. Тому, в принципі, починаючи з сьогоднішнього дня, ми повинні бути готові, на жаль, до того, що в будь-який момент росіяни можуть розпочати масовану атаку", - сказав він.

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Стосовно ситуації на фронті, то він зазначив, що найтяжче в останні місяці на Донеччині – в районі Бахмута і Авдіївки.

"Там відбуваються найтяжчі бої, росіяни просто встеляють своїми тілами цю землю, просто рухаються по своїх же трупах для того, щоб спробувати прорватися до Авдіївки і Бахмута. В принципі, там зараз найважчі бойові дії", - сказав Денисенко.

Масовані ракетні удари РФ

З 31 жовтня Росія почала масовані атаки по Україні. Країна-агресорка випускає багато ракет та намагається поцілити по об'єктах інфраструктури, б'є по житловим будинкам та вбиває мирне населення.

31 жовтня РФ під час ракетної атаки пошкодила 18 об’єктів в 10 регіонах України. 15 листопада Росія здійснила ще один масований ракетний пуск у три хвилі по українських містах, тоді сили ППО збили 73 з понад 90 крилатих ракет ворога, а також 10 іранських дронів.

17 листопада країна-агресорка знову атакувала Україну ракетами. Прильоти були в Дніпрі та Одесі, на Київщині. 23 листопада РФ ще раз запустила багато ракет по нашій країні, через що у багатьох містах зникло світло.

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