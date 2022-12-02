У Херсонській області російські загарбники обстрілюють звільнені території, зазначили у Генштабі.

Сьогодні російські окупанти завдали ракетних ударів по цивільних об’єктах Дніпра і Запоріжжя, населених пунктах Запорізької та Донецької областей.

За поточну добу російські окупанти завдали 13 авіаційних ударів по позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення, 4 ракетних удари по цивільних об’єктах міст Дніпро і Запоріжжя, населеного пункту Зарічне Запорізької області та міста Костянтинівка в Донецькій, про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Також окупанти здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі Херсона, Антонівки та позиціях українських військ вздовж лінії зіткнення.

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За даними Генштабу, зберігається загроза ворожих ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України.

Зазначається, що на Куп’янському напрямку противник веде оборону, а на Лиманському та Бахмутському напрямках продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій.

"На Авдіївському напрямку противник намагається покращити тактичне положення. Вогневого ураження з артилерії різних типів зазнали обʼєкти в районах Авдіївки, Водяного, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області", - сказано в повідомленні.

На Новопавлівському та Херсонському напрямках окупанти обороняються. Неподалік Вугледара зафіксовано ворожі авіаудари.

"На Херсонському напрямку ворог обороняється. Обстріляв з артилерії населені пункти, розташовані на правому березі річки Дніпро, зокрема Золота Балка, Гаврилівка, Качкарівка, Іванівка, Інгулець, Микільське, Дарʼївка, Молодіжне, Зеленівка та Дніпровське Херсонської області. Також окупанти не припиняють тероризувати обстрілами цивільне населення у Херсоні та його передмістях", - додали в Генштабі.

Ворожі обстріли України - найважливіші новини

РФ з початку жовтня здійснила сім масованих атак на українські об’єкти енергетичної інфраструктури. Супротивники використовували ракети та безпілотники.

Останню атаку супротивник вчинев 23 листопада. Цього дня окупанти випустили близько 70 крилатих ракет, 51 із них ліквідували. Також було знищено п'ять дронів.

Ракети уразили низку енергооб’єктів, і був блекаут. Пізніше ситуацію в електросистемі стабілізували.

Військовий оглядач Олександр Коваленко говорив, що зараз паузи між ворожими масованими ударами Росії по Україні становить два тижні, а пізніше зростуть.

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