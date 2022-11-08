Він заявив, що Україні потрібні системи ППО, щоб збивати російські ракети ще до моменту їх запуску по наших містах.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що головна умова для переговорів з Росією - це відновлення територіальної цілісності України.

Про це він написав у Twitter, додавши, що президент Володимир Зеленський висунув головну умову для переговорів з РФ - вихід окупантів за кордони 1991 року.

Гарантією виконання таких умов Данілов назвав передачу Україні сучасних систем протиповітряної оборони, авіації, танків і далекобійних ракет.

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"Стратегія - дії на упередження. Російські ракети повинні бути знищені до моменту пуску в повітрі, на землі і морі", - написав Данілов.

Переговори України та Росії

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна не домовлятиметься з Путіним. За його словами, Україна готова до діалогу з Росією, але з іншим президентом РФ. Президент України зазначив, що Путін "не знає, що таке гідність і чесність".

Відповідну заяву Зеленський зробив після чергові спроби Російської Федерації анексувати нові українські території.

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