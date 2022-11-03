Поки немає підтвердження отримання російськими збройними силами іранських балістичних ракет.
Якщо вони з’являться, то Україна знайде спосіб боротьби з ними, повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі інформаційного марафону.
"Поки немає стовідсоткового підтвердження, що ця подія відбулася. Єдине, що ми можемо стверджувати – це "Шахіди", які відправляли в Україну, це іранського виробництва. Якщо ми побачимо першу іранську ракету, будуть відповідні публічні заяви", - сказав він.
За словами Данілова, "Україна веде облік того, скільки у росіян залишилось ракет: вони закінчуються, а Україна наближається до перемоги щодня".
Крім того, зазначив секретар РНБО, засоби протиповітряної оборони від Іспанії дозволять захистити українське небо.
"Останнім часом нам партнери почали допомагати більше. У нас з’являються засоби ураження, яких не було ні в березні, ні в квітні. Зараз від Іспанії ми отримуємо дуже потужні речі, які дозволятимуть захищати небо", - сказав Данілов.
Він зауважив, що засоби ППО є ключовим питання серед керівництва країни та військових.
"На ставці головнокомандуючого, яке проводилось вчора, питання протиповітряної оборони було ключовим. А на наступному такому ж засіданні також будуть обговорюватись можливості змоги захищати небо від будь-яких ракет", - додав секретар РНБО.
Іран допомагає Росії
Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що Іран передасть армії РФ бронежилети і шоломи для мобілізованих та відправить радників для застосування безпілотників Arash-2 та балістичних ракет у війні проти України.
Командування Повітряних сил ЗСУ вважає, що Росія, ймовірно, може використовувати для ударів по Україні іранські балістичні ракети. Вони несуть загрозу через велику швидкість польоту.
У серпні стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників. При цьому іранська влада офіційно заперечує продаж безпілотників Росії і стверджує, що зброя потрапила до РФ через треті країни.
У середині жовтня з’явилися повідомлення, що Російська Федерація замовила у Ірану ще понад 2 тисяч дронів.