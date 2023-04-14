Крим знаходиться далеко поза зоною досяжності штатних засобів ураження ЗСУ.

Загадкові вибухи в Криму, до якого українська армія поки теоретично нічим не може дістати, можуть бути випробуваннями нових зразків українських озброєнь. На це натякнув секретар РНБО Олексій Данилов в ефірі телемарафону.

Так, коментуючи загадкові вибухи на російських військових об'єктах в Криму, Данілов зазначив, що український оборонно-промисловий комплекс займається розробкою і випробуваннями нових зразків зброї.

"Тому якщо є відпрацювання того чи іншого озброєння, то це відбувається на нашій території. Можливо, в Криму і відбувалося відпрацювання нових видів цього озброєння. Не виключаю", – заявив він.

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При цьому Данілов висміяв зусилля росіян, які почали рити окопи на окупованому півострові, побоюючись українського контрнаступу.

"Повірте, що, скільки б вони там кілометрів не нарили окопів, їх це точно не врятує. Вони всі звідти підуть. Це тільки питання часу", – підкреслив глава РНБО.

Ситуація в Криму - останні новини

Раніше цього тижня стало відомо, що російська окупаційна влада відмовилася від традиційного параду на 9 травня в Криму. Офіційна причина - якісь "міркування безпеки".

Одночасно в північно-західній частині півострова окупанти почали масово закривати пляжі під різними приводами. Але причина і так очевидна - саме там росіяни нарили безліч окопів, чекаючи, мабуть, масової висадки українських військ.

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