Російські загарбники пообіцяли, що ветеранів відвідають представники "влади".

Російські окупанти відмовилися від військового параду 9 травня у тимчасово окупованому Криму. Офіційна причина такого рішення - "міркування безпеки".

"Органи влади Республіки Крим і міста-героя Севастополя прийняли спільне рішення не проводити святкові демонстрації на 1 травня, ходи "Безсмертного полку" та військовий парад на 9 травня. Це рішення обумовлено міркуваннями безпеки", - написав так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов.

Водночас кремлівський посіпака заявив, що ветерани нібито не залишаться без уваги і на честь свята їх відвідають "представники органів влади".

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Скасування парадів на 9 травня в Росії - що відомо

Губернатори Курської та Бєлгородської областей раптово заявили, не проводитимуть парад "перемоги" на 9 травня з міркувань безпеки. За словами губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, влада не хоче провокувати "противника" великим скупченням техніки в центрі міста.

У свою чергу прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков повідомив, що РФ не збирається скасовувати свій "переможний" шабаш на 9 травня і в цей день відбудеться традиційний військовий парад в Москві. При цьому, коментуючи рішення про скасування парадів в Бєлгородській та Курській областях, він заявив, що "це прерогатива глав регіонів".

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