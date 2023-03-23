В ЗСУ жителям тимчасово окупованих територій радять евакуюватися або облаштувати укриття.

Вибухи в тимчасово окупованому Криму, зокрема нещодавні удари по залізниці у Джанкої, є методом виснаження ворога та психологічним тиском на нього. Про це повідомила керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил охорони та оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

"Будь-які активні дії передбачають, що на початку треба виснажити ворога. До того, як ми почнемо активний рух, нам треба бути переконаними, що в них порушена логістика, що в них не працює стійкий морально-психологічний стан війська, що вони готові вже відходити або здаватися. Тобто, розуміючи перевагу фізичної сили ворога, ми працюємо так, щоб вони прийшли на зіткнення з нами вже знесиленими. Тому така "бавовна" на тилових територіях ворога – це і є виснаження ворога з тилу", - сказала вона.

Гуменюк рекомендувала жителям тимчасово окупованих територій евакуюватися або, якщо немає такої можливості, облаштувати укриття.

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"Ми наголошуємо на вичищенні 20-30-кілометрової смуги. Це говорить про те, що наша робота тут буде максимально активною, тому необхідно евакуюватися. Якщо немає такої можливості – облаштувати укриття і намагатися розташувати їх якомога далі від тих місць, де ворог дозволяє собі скупчення", - зазначила вона.

Вибухи в Криму – останні новини

21 березня в окупованому Джанкої прогриміла серія вибухів поблизу залізниці. Місцеві колаборанти стверджували, що ППО росіян перехопила усі ворожі цілі. Втім, невдовзі ГУР повідомило, що вибухами у місті Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму знищено ворожі крилаті ракети "Калібр", що транспортувалися залізницею.

Вже наступного дня, 22 березня, невідомі дрони вчергове атакували Севастопольську бухту, де стоять пришвартованими бойові кораблі окупантів. Судячи з опублікованого відео, у результаті роботи рашистської ППО стався великий "приліт".

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