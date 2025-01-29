Боєць "Азову" описав умови утримання українських полонених у російських тюрмах.

Звільнений торік з ворожого полону боєць "Азову" Артур Ніверчук розповів про ставлення до рядових українських військових у російських тюрмах – їх морили голодом, психологічно залякували та застосовували фізичне покарання. Про це він заявив в інтерв’ю УНІАН.

Військовий, який за понад два роки полону змінив вісім колоній, зазначив, що умови утримання у кожній з них різняться.

"В Оленівці не знущалися так, як вони можуть собі це дозволити. Але, наприклад, людей з офіцерського складу, які реально багато чого знали, вивозили, кидали в ізолятори, проводили допити з побиттям і катуванням. А щодо рядових солдат, то ми цього не відчули. Максимум, що було, це психологічне залякування чи фізичне покарання", - розповів Ніверчук.

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За його словами, гіршими умови утримання були у СІЗО Таганрога – на більшість полонених завели кримінальні справи, харчування погіршилось.

"Давали 2-3 ложки якоїсь каші за один прийом їжі і пів шматочка хліба на день. Була така неприємна несправедливість – комусь давали в тарілку трошки більше, комусь менше, комусь взагалі не давали. Хлопці самі виходили з таких ситуацій – ділилися, намагалися виживати. Для спання були матраци, звісно, не нові. Постіль теж була, і перших чотири чи п'ять місяців в Таганрозі нам її не міняли. Потім ми дізналися, що десь під новий рік планувався обмін всіх азовців, але цього не сталося. Після цього нам почали кожні два тижні міняти постіль, але вона була мокрою. Ми її розвішували і сушили. До речі, не було у нас і засобів гігієни", - поділився пережитим звільнений з полону.

Він додав, що у Таганрозі двічі на день – вранці і ввечері – проводили перевірку, яка завершувалася тим, що абсолютно всім давали фізичне покарання – 300-400 присідань.

Як стверджує Ніверчук, на вулицю у СІЗО виводили раз на тиждень.

"Походили по колу – і назад до камери. От там дійсно був брак свіжого повітря і сонця. Ми рік і місяць жили зі східної сторони. Тобто бачили тільки підйом сонця і все. Через це, коли ще й бракує кальцію, почали сипатися зуби… Коли давали хліб, там могли бути частинки каміння, через це теж часто ламалися зуби", - розповів він.

За інформацією військового, за харчування в колонії відповідали місцеві в'язні і, очевидно, їм дали розпорядження так пекти хліб для полонених.

Бійці ЗСУ хитрощами взяли у полон окупантів

Бійці 3-ї штурмової бригади пішли на хитрощі і взяли в полон групу окупантів. Під час штурму у військових виникла ідея розіграти перед росіянами сцену хибного "накату" з боку своїх же, тобто росіян.

Наблизившись до ворожого спостережного пункту, українські штурмовики озвучили російською мовою вимогу здатися, на що з бліндажа почали відповідати, що на позиції перебувають росіяни.

Коли ворожі солдати повірили, що їх помилково штурмують власні війська, вони вийшли із бліндажа і, не підозрюючи про "підставу", без бою здалися у полон.

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