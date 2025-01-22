Полонені розповіли, що на їхній позиції вже 10 днів лежало тіло вбитого російського військовослужбовця й вони "не знали, що з ним робити".

Військові 2-ї роти 2-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади (3 ОШБр) взяли в полон шістьох росіян, які подумали, що їх штурмують свої.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба бригади. Зазначається, що штурмову групу очолив командир роти з позивним "Дацик". Він ухвалив рішення піти у тил противника, щоб знешкодити спостережний пункт, який знаходився за 200 м від переднього краю.

"Дацик" розповів, що завданням ворожого спостережного пункту було відслідковування переміщення техніки та особового складу українських військ.

Група військових 3 ОШБр заходила в тил противника без прикриття дронів. Штурмовики підійшли до ворожого спостережного пункту зі "сліпого" боку.

Ворожий спостережний пункт був добре замаскований і виявити його вдалося тільки завдяки голосам, які лунали з одного із бліндажів. Після виявлення ворожого особового складу, військові 3 ОШБр почали закидати її ручними гранатами.

Під час штурму у військових виникла ідея розіграти перед росіянами сцену помилкового "накату" з боку своїх же, тобто теж росіян.

Українські штурмовики почали кричати російською мовою вимогу здатися, на що з бліндажа почали відповідати, що на позиції знаходяться росіяни.

Коли росіяни повірили, що їх помилково штурмують власні війська, вони вийшли із бліндажа і не підозрюючи про "підставу" без бою здалися у полон.

Полонених повели на українські позиції, вони були впевнені, що йдуть на позицію "суміжників" для перевірки. Окупанти здали українським військовим свої вогневі позиції, КСП роти та карту.

Також полонені розповіли, що на їхній позиції вже 10 днів лежало тіло вбитого російського військовослужбовця й вони "не знали, що з ним робити".

Після цього військові 3 ОШБр повернулися й провели успішний штурм другого бліндажа. Загалом, в рамках операції, окрім полонених, було ліквідовано 4-х та поранено 2-х окупантів.

Війна в Україні: новини

ЗСУ вдалося відкинути російських загарбників в районах двох населених пунктів. Як повідомив український аналітичний проєкт DeepState, Сили оборони України відкинули окупантів біля Шевченко та в Удачному. Водночас окупанти мають деякі просування у Великій Новосілці, біля Воздвиженки, Слов'янки та Срібного.

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