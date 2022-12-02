Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках.

Генеральний штаб Збройних Сил України оновив дані про загальні бойові втрати росіян з початку повномасштабного вторгнення до України 24 лютого.

Як йдеться у зведенні, станом на 2 грудня втрати росіян серед особового складу досягли 90090. 650 окупантів було ліквідовано за минулу добу.

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках", – зазначили в Генштабі.

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Крім цього, загарбники втратили:

танків ‒ 2916 (+1);

бойових броньованих машин ‒ 5883 (+6);

артилерійських систем – 1905 (+1);

РСЗВ – 395 (+0);

засобів ППО ‒ 210 (+0);

літаків – 280 (+0);

гелікоптерів – 262 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1564 (+2),

крилатих ракет ‒ 531 (+0);

корабліі / катерів ‒ 16 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 4464 (+23);

спеціальної техніки ‒ 163 (+0).

Втрати Росії в Україні

Щодня ЗСУ ліквідовують сотні російських окупантів. 29 жовтня ЗСУ ліквідували за добу рекордні 950 загарбників.

За прогнозами, які озвучив президент України Володимир Зеленський, до кінця року Росія втратить убитими 100 тисяч своїх солдатів.

При цьому вже на початок грудня незворотні втрати РФ (вбиті, зниклі безвісти, полонені, тяжко поранені та люди з ампутованими кінцівками), за словами радника голови ОПУ Михайла Подоляка, досягли близько 200 тисяч.

ЗМІ встановили імена понад 7500 росіян, убитих на війні в Україні.

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