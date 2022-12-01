За словами Подоляка, ця цифра близька до 200 тисяч.

Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила вже близько 200 тисяч військовослужбовців.

Мова йде про незворотні втрати - це вбиті, зниклі безвісти, полонені, тяжко поранені та люди з ампутованими кінцівками, розповів голова Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі програми "Воздух".

"За нашими даними, які дають Генеральний штаб та Головне управління розвідки Міноборони, на сьогодні близько 90 000 загиблих з боку російської армії. Ця цифра, безумовно, округлена. Незворотні втрати, включаючи санітарні (поранені, ампутанти, тяжкі хвороби, полонені, зниклі безвісти) - це цифра близька до 200 000", - розповів він.

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Втрати Росії в Україні

За останніми даними Генерального штабу, з 24 лютого українська армія знищила вже понад 89 тисяч окупантів.

Повідомлялося, що РФ планує достроковий випуск курсантів з вищих військових навчальних закладів, щоб поповнити свої втрати.

Раніше аналітики проекту Oryx підрахували, що армія РФ з 24 лютого втратила щонайменше 5800 одиниць військової техніки. Вони проаналізували лише візуально підтверджені дані.

В одному зі звернень президент України Володимир Зеленський заявив, що ще цьогоріч Росія втратить убитими 100 тисяч своїх солдатів і "лише богу відомо скільки найманців".

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