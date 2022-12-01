Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила вже близько 200 тисяч військовослужбовців.
Мова йде про незворотні втрати - це вбиті, зниклі безвісти, полонені, тяжко поранені та люди з ампутованими кінцівками, розповів голова Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі програми "Воздух".
"За нашими даними, які дають Генеральний штаб та Головне управління розвідки Міноборони, на сьогодні близько 90 000 загиблих з боку російської армії. Ця цифра, безумовно, округлена. Незворотні втрати, включаючи санітарні (поранені, ампутанти, тяжкі хвороби, полонені, зниклі безвісти) - це цифра близька до 200 000", - розповів він.
Втрати Росії в Україні
За останніми даними Генерального штабу, з 24 лютого українська армія знищила вже понад 89 тисяч окупантів.
Повідомлялося, що РФ планує достроковий випуск курсантів з вищих військових навчальних закладів, щоб поповнити свої втрати.
Раніше аналітики проекту Oryx підрахували, що армія РФ з 24 лютого втратила щонайменше 5800 одиниць військової техніки. Вони проаналізували лише візуально підтверджені дані.
В одному зі звернень президент України Володимир Зеленський заявив, що ще цьогоріч Росія втратить убитими 100 тисяч своїх солдатів і "лише богу відомо скільки найманців".