Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на фронті залишається складною, але українські війська тримають оборону.

У вечірньому зверненні він наголосив, що, попри надзвичайно великі втрати, російські окупанти все ще намагаються наступати на Донеччині, закріпитися на Луганщині, рухатися на Харківщині та мають плани щодо руху на півдні.

"Але тримаємо оборону і, головне, не даємо ворогу здійснити їхні наміри. Вони говорили, що захоплять Донеччину – навесні, влітку, восени. Цього тижня починається вже зима. Вони поклали там свою регулярну армію, вони втрачають там щодня сотні мобілізованих і найманців, вони використовують там заградзагони", - зазначив він.

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Глава держави додав, що ще цьогоріч Росія втратить убитими сто тисяч своїх солдатів і "лише богу відомо скільки найманців".

"А Україна стоятиме. А світ буде робити все, щоб кожен, хто винен у цій злочинній війні, опинився на лаві підсудних. Слава всім, хто воює за свободу! Слава всім, хто працює заради нашої перемоги! Вічна памʼять усім, хто віддав своє життя за Україну", - підсумував Зеленський.

Втрати Росії в Україні

Як повідомляв УНІАН, станом на 29 листопада Сили оборони України знищили вже понад 88 тисяч окупантів.

За даними Генерального штабу, Сили оборони за тиждень знищили до 70% особового складу одного із підрозділів загарбників у Луганській області.

Аналітики проекту Oryx підрахували, що армія РФ з 24 лютого втратила щонайменше 5800 одиниць військової техніки. Це лише візуально підтверджені дані.

Крім того, повідомлялося, що країна-агресор вже втратила дві ескадрильї новітніх винищувачів Су-35.

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