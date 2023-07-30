Більше двох тисяч солдатів братимуть участь у спеціальних навчаннях і потім сформують вістря атаки під час вторгнення в Крим.

Британські війська готують елітну українську бригаду спецназівців, щоб вивести російські війська з ладу і деокупувати Крим до Різдва. Про це повідомляє видання Daily express з посиланням на джерела.

Так, видання зазначає, що понад 2000 солдатів прибули у віддалений район Дартмура для участі в спеціальних навчаннях. Джерела кажуть, що вони сформують вістря атаки під час вторгнення.

Відзначається, що операція буде включати в себе удари з повітря, суші і моря, при цьому українські спецназівці будуть використовувати техніку для підриву і паралічу російських військ.

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Навчання проводиться в бойовому таборі в Окемптоні, штат Девон, який закритий для всіх інших військових частин та представників громадськості. Тренування під наглядом 42 королівських морських піхотинців включають класичні марші, а також групові атаки ротних командос з використанням бойових патронів в нічний час.

Як повідомило високопоставлене британське військове джерело, тренування зосереджене на використанні гнучкої тактики НАТО, щоб допомогти українським військам "сформувати поле бою", перш ніж завдати удару в саме серце ворога.

"Операція з повернення Криму буде являти собою багаторазові удари по російських силах", - сказало джерело, зазначивши, що успіх буде залежати від власної здатності українців швидко адаптуватися і долати труднощі.

Деокупація Криму - що відомо

Останнім часом російські окупанти зосередилися на утриманні сухопутного коридору в тимчасово окупований Крим.

Глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов на цьому тижні заявив, що українські сили зайдуть на територію Криму вже "скоро". А міністр оборони Великобританії Бен Уоллес влітку заявляв, що ВСУ цілком здатні звільнити Крим до кінця року.

Також, як зазначали експерти, регулярна "бавовна" в Криму - це необхідний підготовчий етап перед безпосередньою атакою на сам півострів. Оскільки до моменту, коли ЗСУ підійдуть до Криму, численні військові об'єкти окупантів там мають бути знищені.

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