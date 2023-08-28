Окупація Криму допомогла російському диктаторові Володимиру Путіну утриматися при владі та здобути популярність, тому півострів для нього дуже важливий.

Крим є дуже важливим для російських загарбників – після його захоплення диктатор Володимир Путін підвищив свої рейтинги і популярність. Для звільнення тимчасово окупованого півострова необхідні певні обставини.

"Для того, щоб Росія зробила "жест доброї волі" у Криму, мають скластися обставини. А обставини мають скластися військовим шляхом. У Криму є політична путінська складова. Для них Крим є дуже важливим. Можна порівняти це з деокупацією Херсона. Херсон і Крим мали між собою дві важливі складові, які впливають на політичну й військову деокупацію", – пояснив в ефірі телеканалу "Еспресо" народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки полковник СБУ Роман Костенко.

Водночас він наголосив, що півострів не звільнити без деокупації Херсонської та Запорізької областей. Костенко зазначив, що окупація Криму допомогла російському диктаторові Володимиру Путіну утриматися при владі та здобути популярність, тому півострів для нього дуже важливий.

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"Він зміг протиставити себе світу, показати, що він повертає землі. Херсон теж для Путіна був дуже важливий. Тому що по факту повномасштабного вторгнення в Україну, Херсон був єдиний обласний центр, який РФ спромоглась захопити. І це єдине, що можна було політично подати. Також правобережна місцевість була важлива для Путіна. Це просування на Миколаїв, Одесу, Молдову, відрізання від Чорного моря. Але Україна не дала цього зробити", – додав полковник СБУ.

Проте звільненням Херсона українські військові змусили Кремль забути про політичні лозунги. Після втечі з міста росіяни почали враховувати тільки військову складову.

"Якщо ми зробимо щось подібне в Криму – переб'ємо Кримській міст, заборонимо судноплавство в Чорному морі за допомогою дронів-камікадзе, знищимо пункти управління, склади зберігання, коли Крим стане островом, тоді росіяни подумають, чи має сенс обороняти Крим, і як це їм робити", – резюмував Роман Костенко.

Деокупація Криму

Останніми тижнями Україна посилила дроновий вплив на Росію та тимчасово окупований Крим. Експерт Шон Белл вважає, що ці зусилля можуть поставити окупантів перед важким вибором, де ж зосередити основні сили та засоби.

Водночас ті вибухи, які стали лунати в Криму частіше, допомагають українським військовим зʼясувати, де знаходиться ворог та як йому протидіяти. Поки росіяни намагаються переконати населення в тому, що в них "все під контролем" і постійно розповідають про успішну роботу ППО, наші захисники продовжують нищити ворожу техніку на півострові.

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