Вороже судно майже напевно зазнало серйозних ушкоджень, зазначили у британській розвідці.

Пошкодження російського великого десантного корабля "Оленегорський горняк" після атаки морських дронів стало серйозним ударом по Чорноморському флоту Російської Федерації.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter, посилаючись на дані розвідки. За її даними, вночі 3-4 серпня 2023 року десантний корабель російських військово-морських сил "Оленегорський горняк" майже напевно зазнав серйозного пошкодження після завдання удару біля бази ЧФ в Новоросійську.

При цьому, фотографії судна з креном у 30-40 градусів свідчать, що було пробито декілька водонепроникних відсіків, або що зусилля екіпажу з ліквідації пошкодження були неефективними.

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"Зазвичай приписане до північного флоту Росії судно посилило Чорноморський флот з часу вторгнення Росії в Україну і часто переправляло військові і цивільні вантажі між Росією і окупованим Кримом, коли Керченський міст був підірваний внаслідок атак", - йдеться у повідомленні.

Цей корабель вагою 3 600 тонн, 113 метрів в довжину являє собою найбільше російське військово-морське судно, яке було серйозно пошкоджене або знищене після потоплення ракетного крейсера Москва 13 квітня 2022 року.

"Це серйозний удар по Чорноморському флоту, який раніше передислокував більшість своїх підрозділів до Новоросійська через високу загрозу у Севастополі", - йдеться у повідомленні.

Великий десантний корабель "Оленегорський горняк" пошкоджено - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 4 серпня на військові кораблі Росії в Новоросійську була здійснена атака. За інформацією джерел УНІАН, спецоперацію проводили Служба безпеки України спільно з Військово-морськими силами Збройних сил.

В результаті атаки "Оленегорський горняк" отримав серйозну пробоїну і поки не може виконувати свої бойові завдання, стверджувало джерело.

У ВМС України підтверджували пошкодження російського корабля "Оленегорський горняк" у Чорному морі, зазначаючи, що вони суттєві.

У мережі з'явилося відео, на якому можна побачити, що судно нахилилося на бік і повільно тоне. Супутникові знімки показують, що окупантам вдалося відбуксирувати судно до причалу в Новоросійську.

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