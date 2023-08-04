Для низки українських міст зменшилася загроза.

Військові кораблі Росії в Новоросійську (Краснодарський край РФ) були атаковані сьогодні вночі. Українська сторона підтвердила суттєві пошкодження російського десантного корабля"Оленегорський Гірник".

Спікер Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі FREEДОМ наголосив, що після виведення судна з ладу для низки українських міст зменшилася загроза.

"Безумовно, для військово-політичного, для політичного керівництва режиму Путіна це ляпас. Але якщо говорити конкретно – виведення з ладу "Оленегорського горняка"... Втрата такого типу корабля – велика втрата для флоту окупантів. І хороші новини для тих українських міст, які потенційно розглядаються окупантами для проведення десантних операцій", – сказав він.

Представник розвідки також акцентував, що цей інцидент "не перший і не останній".

"Окупанти вже зазнали важких втрат, в тому числі, флот окупантів. Далі буде. Безумовно, поки їхня армія і флот становлять загрозу для української державності, продовжують знищувати українське цивільне населення, цивільну інфраструктуру... Це ті наслідки, які відбуваються з їхніми кораблями, абсолютно закономірні, вони будуть продовжуватися", – додав він.

Юсов назвав втрату "Оленегорського горняка" "трагедією для російської пропаганди".

"Емоційно, безумовно, кожна подібна подія – хороші новини для України та українців, особливо для тих, хто перебуває в окупації і чекає на повернення законної влади. І це, безумовно, трагедія для російської пропаганди. Сьогодні ми почуємо приголомшливе виття на болотах", – зазначив спікер.

Атака на кораблі РФ у Новоросійську

У ніч на 4 серпня на військові кораблі Росії в Новоросійську була здійснена атака. За інформацією джерел УНІАН, спецоперацію проводили Служба безпеки України спільно з Військово-Морськими силами.

В результаті атаки "Оленегорський горняк" отримав серйозну пробоїну і поки не може виконувати свої бойові завдання, стверджувало джерело.

У ВМС України підтверджували пошкодження російського корабля "Оленегорський горняк" у Чорному морі, відзначаючи, що вони суттєві.

У мережі з'явилося відео, на якому можна побачити, що судно нахилилося на бік і повільно тоне. Супутникові знімки показують, що окупантам вдалося відбуксирувати судно до причалу в Новоросійську.

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