За словами військового, армія Північної Кореї у мирний час нараховує 1,3 мільйона осіб - 5% населення країни.

Для лідера Північної Кореї Кім Чен Ина відправити 100 тисяч військових в Україну не є проблемою. Про це в інтерв’ю УНІАН розповів військовий аналітик, ветеран АТО Євген Дикий.

За його словами, це будуть не перші північнокорейські військові, які з'являться на війні в Україні - так, кілька місяців тому, коли КНДР почала постачати Росії балістичні ракети, "в комплекті" з ними поїхали і їхні екіпажі, здебільшого виконувати роль радників та інструкторів щодо використання їхньої зброї.

"Тут було декілька причин. З одного боку, КНДР треба було отримати фідбек, як їхні ракети поводяться в реальних бойових умовах. А з іншого боку, наскільки ми вже знаємо з наших розвідданих, показують себе ці ракети дуже погано. І мало того, що вони летять не туди, куди треба. Але в них великий відсоток вибухів прямо на пускових. І тому російські ракетники, швидше за все, просто відмовляються самі з ними працювати і кажуть, що хто таке криве зробив, хай сам запускає", - припустив Дикий.

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При цьому він каже, що якщо на той момент ішлося про участь десятків людей, то тепер ідеться про тисячі:

"Якщо використання цих 11-12 тисяч себе виправдає, то для товариша Ина не проблема поставити ще 10, 20, 30, хоч 100 тисяч".

Військовий зазначив, що армія Північної Кореї у мирний час нараховує 1 мільйон 300 тисяч осіб, що становить 5% населення країни.

"Це фантастичні цифри, але так воно є. Тому для Ина поставити товаришу Путіну хоч сотню тисяч бійців - не проблема. Але, звичайно, це вже йдеться не про фахівців, це вже йдеться саме про піхоту, про гарматне м'ясо", - резюмував Дикий.

Відправка військ КНДР на війну в Україну - останні новини

Офіцери з КНДР вже тренують російських солдатів на окупованій території України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, є дані розвідки, що Росія розраховує на таке підсилення, оскільки Росія не встигає з мобілізацією, адже забагато втрачає на полі бою.

Раніше видання The New York Times пояснило, для чого КНДР може вступити у війну проти України. Так, Північна Корея не любить втрачати можливості взяти участь у війні і набути досвіду.

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