Схоже, Північна Корея не любить втрачати можливості взяти участь у війні і набути досвіду, каже військовий експерт Інституту політичних досліджень "Асан" в Сеулі Ян Ук.

Після завершення Корейської війни КНДР не брала участі в інших великих конфліктах, але системно шукала можливості продавати зброю та надавати іншу військову допомогу дружнім до Пхеньяна країнам. І війна в Україні не стала виключенням.

Як пише The New York Times, Північна Корея відправляла пілотів на допомогу Північному В'єтнаму під час В'єтнамської війни. Її пілоти також літали на допомогу Єгипту під час війни Судного дня 1973 року, а ракетні техніки КНДР та два невеликих підрозділи військ воювали на боці режиму Асада під час війни в Сирії в 2016 році.

"Це було закономірністю: коли Північна Корея продавала зброю воюючим країнам, вона відправляла туди свій персонал не тільки для того, щоб допомогти цим країнам використовувати зброю, але часто і для того, щоб самим воювати. Схоже, що вони не люблять втрачати можливості взяти участь у війні і набути досвіду", – наголосив військовий експерт Інституту політичних досліджень "Асан" в Сеулі Ян Ук.

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За його словами, якщо Пхеньян таки відправить сухопутні війська в Україну, це буде "їхня перша велика війна за останні десятиліття, можливість для їхніх офіцерів отримати зразок того, як ведеться сучасна війна, в тому числі з використанням безпілотників". На думку експерта, КНДР вивчатиме, як знання, отримані в Україні, можуть бути застосовані на корейському театрі воєнних дій.

Застосування Росією балістичних ракет KN-23, виготовлених у Північній Кореї, теж є одним із таких "експериментів". Президент Університету північнокорейських досліджень в Сеулі Ян Му Джин каже, що завдяки використанню їх на полі бою Північна Корея збере цінні дані для підвищення ефективності своїх ракет – "дані, які вона також може використати для продажу ракет іноземним покупцям". До того ж, ці ракети можуть стати одним із основних видів зброї, який застосують війська Кім Чен Ина, якщо Пхеньян нападе на Сеул.

На думку аналітиків з Південної Кореї, "основним кадровим внеском" Пхеньяна у вйну РФ проти України можуть бути інженери і радники з питань озброєнь, які допомагатимуть російським військовим експлуатувати зброю, виявляти дефекти і збирати дані про її використання на полі бою. При цьому вони зазначили, що чимала кількість північнокорейських артилерійських снарядів і ракет виявляються несправними.

Водночас дехто з аналітиків має сумніви щодо того, що Північна Корея найближчим часом задіє велику кількість військ у війні РФ проти Україні. Серед них і політолог із південнокорейського жіночого університету Іхва Пак Вон Гон:

"Така операція вимагає ретельної підготовки з обох сторін, на кшталт тих щорічних військових навчань, які проводять Південна Корея і США".

Роль КНДР у війні РФ проти України

Північна Корея місяцями постачає Росії озброєння для її війни проти України. Зокрема, це балістичні ракети KN-23, якими РФ вже неодноразово гатила по українських містах. Крім того, на окупованих територіях України перебуває певний контингент північнокорейських інженерів.

Але нещодавно зʼявилися розмови про те, що КНДР може відправити Росії військових для участі у війні. У ЗМІ писали, що Росія створила "бурятський батальйон" з військових КНДР. І перші північнокорейські солдати вже втекли. 18 військових з КНДР втекли з позицій на кордоні Брянської та Курської областей Росії – у кількох кілометрах від кордону з Україною.

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