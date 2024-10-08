Також лідер Північної Кореї заявив, що США та Південна Корея перетворилися на ядерний альянс.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що його країна не планує нападати на свого південного сусіда, пише Yonhap.

Проте він наголосив, що Південна і Північна Кореї є "двома ворожими одна одній державами".

"Раніше ми говорили про звільнення південної сторони або об'єднання силою. Але ми не зацікавлені в цьому, і з того часу, як ми проголосили позицію двох окремих держав, ми ніколи не були свідомі цієї країни. Ми не маємо наміру нападати на Республіку Корея. Це страшно навіть усвідомлювати, що це країна, і ми не хочемо зустрічатися з ними", - підкреслив Кім Чен Ин.

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Лідер КНДР додав, що Північна Корея прискорить свій рух, аби стати військовою і ядерною "наддержавою", намагаючись збільшити своє ядерне стримування.

"У той час, коли Південна Корея і США повністю перетворився на ядерний альянс, як вони і заявляли, наша ядерна сила реагування повинна бути доведена до висоти, яка не має жодних обмежень", - сказав він.

КНДР і Південна Корея

Раніше Південна Корея показала свою найпотужнішу ракету, яка може вразити підземні бункери КНДР. За словами президента країни, якщо КНДР спробує застосувати ядерну зброю, то зіткнеться з рішучою відповіддю альянсу - Південна Корея і США.

Також влітку США та Південна Корея провели спільні військові навчання, аби протистояти загрозам КНДР. Навчання відображали "реалістичні загрози" у всіх сферах, серед яких ракетні загрози з боку КНДР, а також глушіння GPS, кібератаки та інші уроки, винесені з нещодавніх подій.

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