Треба буде провести складну операцію без переваги у повітрі.

Щоб закінчити повномасштабну війну проти РФ та деокупувати свої території, Україні потрібен арсенал зброї вартістю понад 30$ млрд.

Про це пише видання Bloomberg. У виданні додали, що Україні доведеться провести складну загальновійськову операцію без переваги в повітрі. Наразі дуже мало військових у світі мають відповідну підготовку.

Йдеться про координацію дій піхоти, бронетехніки, саперів і протиповітряної оборони для максимізації впливу. Крім того знадобляться понад 200 танків, 300 БМП та іншої зброї, яку Україна отримала з грудня. Зазначається що військове командування знизило свої очікування і неодноразово просило надати більше озброєння, зокрема засоби протиповітряної оборони та ракети великої дальності.

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"Озброївшись зброєю на понад 30 мільярдів доларів, наданою новими союзниками, Україна готується до контрнаступу, який міг би змусити Росію припинити війну або показати, що жодна зі сторін не має вогневої потужності, щоб скористатися нею повною мірою", - пише видання.

Військова допомога Україні

За даними Bloomberg, з моменту повномасштабного російського вторгнення Україна отримала від союзників понад 4 тисячі одиниць різноманітної техніки.

Спікер Командування армії США в Європі та Африці полковник Мартін О'Доннелл заявив Україна отримала від партнерів близько 600 видів озброєння, що більше, ніж у будь-якої однієї армії у світі.

"Ми колективно, не лише США, а й міжнародне співтовариство, надали Україні близько 600 видів озброєнь та засобів, починаючи від танків "Абрамс" і до танків "Леопард", та системи "Петріот". 600 видів. Це багато. Це більше, ніж є в будь-якої однієї армії у світі, особливо у воюючої армії. У вас це все є зараз", - сказав він.

Крім того, в Європейському союзі підготують для України 1 мільйон снарядів 155 мм, а також понад одну тисячу ракет.

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