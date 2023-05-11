ЄС також вже підготував понад 17 000 українських військових.

В Європейському союзі підготують для України 1 мільйон снарядів 155 мм, а також понад одну тисячу ракет.

Про це повідомив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель на Європейській конференції з питань оборони та безпеки. За його словами, сумарна допомога Україні з боку країн та організацій Євросоюзу станом на сьогодні становить 16 мільярдів євро.

Боррель розповів, що ЄС вже підготував понад 17 000 українських військових і планує, що до кінця 2023 року ця кількість досягне 30 000.

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"Зараз оборона має найвищий пріоритет, адже ми зіткнулися з війною. Тому важливо, щоб оборонна сторона нашої зовнішньої політики набувала дедалі більшого значення", — додав дипломат.

На думку Борреля, без військової допомоги Заходу Україна перестане існувати як незалежна держава.

"Росія виграє війну, окупує Київ і перетворить Україну на другу Білорусь. Україна перестане існувати, а російські війська підійдуть до польського кордону, наша безпека зменшиться. Ось що станеться", — підсумував він.

Військова допомога для України

Спікер Командування армії США в Європі та Африці полковник Мартін О'Доннелл заявив, що Україна вже отримала від союзників близько 600 видів озброєння, що більше, ніж в будь-якої однієї армії у світі.

За даними CNN, Великобританія поставила Україні крилаті ракети великої дальності Storm Shadow перед очікуваним контрнаступом.

За словами президента Зеленського, Україні потрібно більше часу для початку контрнаступу проти російських загарбників, зокрема українська армія очікує на поставку обіцяної військової допомоги від партнерів.

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