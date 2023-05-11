Україна отримала від союзників сотні видів озброєння, зазначив спікер Командування армії США в Європі та Африці.

Україна отримала від партнерів близько 600 видів озброєння, що більше, ніж у будь-якої однієї армії у світі.

Наразі ще не всі з них використані, заявив спікер Командування армії США в Європі та Африці полковник Мартін О'Доннелл в інтерв’ю "РБК-Україна", що опубліковано сьогодні, 11 травня. "Ми колективно, не лише США, а й міжнародне співтовариство, надали Україні близько 600 видів озброєнь та засобів, починаючи від танків "Абрамс" і до танків "Леопард", та системи "Петріот". 600 видів. Це багато. Це більше, ніж є в будь-якої однієї армії у світі, особливо у воюючої армії. У вас це все є зараз", - сказав він.

За словами О'Доннелла, українці можуть здивувати росіян. "Що нам подобається робити в наших збройних силах, та й у будь-яких збройних силах - так це заставати ворога зненацька. І я думаю, що росіяни будуть здивовані, коли українці використають те, над чим вони працювали останні кілька місяців", - зауважив О'Доннелл.

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Він також запевнив, що незалежно від результатів контрнаступу ЗСУ, США продовжать надавати оборонну допомогу Україні для відбиття агресії Росії.

"У внутрішніх дискусіях тут (інтерв’ю відбувалось у кулуарах останньої "рамштайнівської конференції" - Ред.) і в дискусіях з моїм босом, головою Об'єднаного комітету начальників штабів (Марком Міллі - Ред.), ми ніколи не говорили, що якщо українці не досягнуть того й того, значить, все. Як казав наш президент, як казали багато країн тут, ми будемо в цьому з українцями стільки, скільки буде потрібно. І це незалежно від конкретного прогресу, якого вони досягнуть у майбутньому наступі", - сказав О'Доннелл.

Своєю чергою, спікер Об'єднаного комітету начальників штабів полковник Дейв Батлер прокоментував ситуацію щодо запитуваних Україною літаків F-16.

"Я можу трохи поговорити про це як американець, не від імені міжнародного співтовариства. Нам виділено певну кількість ресурсів на Україну, а F-16 дуже дорогі. У росіян понад 500 винищувачів. І щоб мати можливість забезпечити українців такою самою чи хоча б конкурентоспроможною кількістю F-16, це потребувало б більше ресурсів, ніж нам дозволив наш уряд на даний момент", - заявив він.

За його словами, якби США почали постачати Україні F-16, це було б настільки дорого, що Штати не змогли б дати те, що Україні потрібно саме на цей момент, зокрема, ППО, артилерійські снаряди, танки "Абрамс", оскільки всі ресурси витратили б на дуже складний технічно, дорогий в обслуговуванні та експлуатації F-16.

Допомога Україні - що зараз варто знати

Як повідомляв УНІАН, Україна наполегливо закликає країни передати ЗСУ сучасні винищувачі для досягнення переваги в небі. Водночас, США і союзники зосереджені наразі на постачанні інших видів озброєння, в тому числі танків, відзначав глава Пентагону Ллойд Остін за підсумками 11-го "Рамштайну", що відбувся 21 квітня.

Численні експерти і військові підтверджують, що без повітряної підтримки йти в контрнаступ Україні буде дуже важко.

29 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна отримала сигнал від деяких країн про готовність навчати українських пілотів керувати літаками F-16.

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