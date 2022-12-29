Російський політик вперше показав своє обличчя після вибуху в донецькому ресторані, де він отримав поранення.

Екс-глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін опублікував перше фото після свого поранення в Донецьку минулого тижня. Публікація з'явилася на його сторінці в забороненій в Україні соціальній мережі "ВК".

На знімку Рогозін позує з піднятим вгору кулаком, перебуваючи, очевидно, в лікарняній палаті. Жодних видимих поранень на фото не помітно, проте колір обличчя у російського політика явно не здоровий.

"Завжди перемагає той, хто готовий йти до кінця", – написав Рогозін під фотографією.

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Жодних заяв про своє здоров'я він не зробив, хоча раніше говорив про майбутню операцію на шиї.

Поранення Рогозіна в Донецьку

Скандально відомий російський політик Дмитро Рогозін був поранений під час святкування Дня народження в окупованому Донецьку 21 грудня. Під час застілля в місцевому ресторані по ньому було завдано артилерійського удару.

В результаті прильоту загинули щонайменше двоє гостей. Ще кілька отримали поранення, зокрема і Рогозін. Про характер отриманих травм відразу з'явилося багато чуток різного ступеня правдоподібності.

Згідно з найбільш поширеною версією, Рогозін отримав осколкове поранення м'яких тканин голови, проникаюче осколкове поранення сідниць і лівого стегна. Сам політик підтвердив поранення в шию, через яке йому може загрожувати параліч.

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