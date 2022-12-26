Поранений екс-глава Роскосмосу готується до операції.

Екс-главі Роскосмосу Дмитру Рогозіну загрожує параліч. Через осколок, який він "зловив" під час святкування свого дня народження в тимчасово окупованому Донецьку, росіянину потрібна операція.

У неділю Рогозін розповів про свій стан пропагандистському виданню "ТАСС". До цього він не хотів детально коментувати поранення, хоча чутки все одно поширювалися.

"Я лежу, готуюся до операції. Завтра (повинна пройти операція - УНІАН). Осколок в шийному хребці. Залишати не можна через можливий параліч. І витягувати теж проблема. Думають...",- заявив Рогозін.

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Екс-глава Роскосмосу не повідомив, де саме буде проходити операція. Однак раніше з'являлася інформація про те, що Рогозіна перевозять до Москви.

"Приліт" в Донецьку і поранення Рогозіна: що відомо

У ніч на 22 грудня стало відомо, що екс-глава Роскосмосу, який зовсім недавно пригрозив застосуванням "експериментальної зброї" в Україні, отримав осколкове поранення сідниць, лівого стегна і м'яких тканин голови. Це сталося в Донецьку.

За попередніми даними, колишній чиновник відзначав день народження. Його привітали "прильотом". Незабаром з'явилися фото і відео з ресторану, де Рогозін приймав "привітання".

Після цього росіянин прокоментував своє поранення. Виявилося, колишній чиновник приховує, що святкував у ресторані день народження, коли стався обстріл. За його версією, це була "робоча зустріч". Поранення Рогозіна висміяв навіть терорист Гіркин.

У колах зрадників заговорили про погіршення стану Рогозіна. А у ДПСУ заявили, що екс-главі Роскосмосу під час святкування його дня народження в Донецьку "передали протокол" про порушення держкордону:

"Особисто вручити протокол порушнику прикордонники не змогли, тому даній особі його "передали" під час святкування ним дня народження небайдужі товариші", - наголосили у ДПСУ.

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