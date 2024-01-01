Відбулося влучання у підприємство.

Окупанти у новорічну ніч атакували Дніпропетровщину "Шахедами", є влучання. Про наслідки атаки розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"5 "Шахедів" знищили наші захисники неба. У Дніпровському, Синельниківському, Новомосковському та Кам'янському районах. Втім, не обійшлося без влучань", - розповів Лисак.

Так, за його словами, у Дніпрі ворожий БпЛА поцілив по одному з підприємств. Там сталося займання. Протягом години пожежники приборкали вогонь.

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Крім того, у Кам’янському районі через безпілотник окупантів, який зачепився за лінію електропередач, 1500 родин у П'ятихатській громаді залишалися без світла. Однак енергетики оперативно відновили електропостачання.

"Тим часом Нікопольщина була під артилерійськими обстрілами. Загарбники випустили по районному центру понад десяток снарядів. Пошкоджені гімназія та 13 приватних будинків. Побиті 2 гаражі, газогони і електромережі", - додав голова Дніпропетровської ОВА.

Атаки окупантів у новорічну ніч

У Новорічну ніч російська армія кілька разів атакувала Одесу ударними дронами. Відбулося пряме влучання у багатоповерхівку, постраждали 9 людей. Один із них загинув, троє - ушпиталені.

Також у Львові ворожі дрони поцілили в університет в Дублянах, де 100 років тому вчився Степан Бандера та у музей Романа Шухевича на Білогорщі, який повністю знищено.

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