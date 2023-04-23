Очікується, що на півострові буде "сезон бавовни, а не курорту".

Громадянам Російської Федерації, які звикли жити та відпочивати в тимчасово окупованому Криму, варто звикати до звуків повітряної тривоги.

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону заявила, що росіяни "там вже награлися".

"Думаю що до пляжів у них просто справи не дійдуть. Тому що вони вже там награлися в пісочок. На цьому їхні ігри й закінчаться", - наголосила вона.

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За словами Гуменюк, на окупованих територіях майбутній сезон вже оголошено "сезоном бавовни, а не просто курорту".

"Тому до звуків повітряної тривоги їм необхідно звикати", - підсумувала речниця.

Деокупація Криму

Росія окупувала український півострів Крим в 2014 році. Зараз же загарбники в Криму активно готуються до контрнаступу українських військових.

Через війну росіяни більше не хочуть відпочивати на окупованій території України. Найпопулярніші готелі Криму пропонують величезні знижки чи оплату за проживання частинами.

Військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник заявив, що звільнити тимчасово окупований Крим у воєнній частині значно легше, ніж пройти лінію розмежування зразка 24 лютого минулого року. Для деокупації півострова потрібні далекобійні ракети та хороша авіація.

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