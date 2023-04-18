Наразі очільник ГУР все ще впевнений, що ЗСУ зайдуть на півострів весною.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов запевнив, що український план щодо звільнення окупованого Криму поступово реалізується.

В інтерв'ю NV Буданов вкотре підтвердив свій прогноз щодо того, що ЗСУ зайдуть у Крим весною цього року. За його словами, до кінця весни 2023 ще досить багато часу. Втім, конкретики він уникнув.

"В мене ще є проміжок часу... У нас все йде за графіком. Давайте подивимося, як розвиватимуться події найближчим часом", - сказав Буданов, зауваживши, що інших прогнозів щодо звільнення Криму у нього немає.

Прогнози Буданова щодо війни

Кирило Буданов не розкидується прогнозами щодо війни, але інколи озвучує резонансні речі. Більшість його прогнозів збувалися. Наприклад, 29 жовтня він спрогнозував, що операція з деокупації Херсона триватиме до кінця листопада.

1 жовтня Буданов говорив, що взимку війна стихне, а навесні Україна звільнить свої території. А на початку листопада заявив, що настає вирішальний період війни. У грудні начальник ГУР МО також заявив, що Україна поверне тимчасово окупований Крим комбінованим шляхом – військовою силою і дипломатією.

У розвідці пояснювали, що ці прогнози базуються на розвідданих, аналізі обстановки на полі бою і міжнародної ситуації.

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