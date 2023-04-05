Кулініч був залучений представниками ФСБ РФ до негласної співпраці і отримав оперативний псевдонім "Котигорошко".

Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо державної зради колишнього начальника Головного управління Служби безпеки України в Автономній республіці Крим Олега Кулініча.

Про це повідомляє ДБР. Зазначається, що після ознайомлення обвинуваченого з матеріалами справа буде передана до суду. В ДБР нагадали, що Кулініча було затримано 16 липня 2022 року під час спецоперації ДБР та Служби безпеки України. Йому було оголошено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу) та створенні злочинної організації (ч. 3 ст. 255 Кримінального кодексу) і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Під арештом він перебуває і до нині.

У ДБР повідомляють, що за завданням ФСБ РФ екс-заступник секретаря РНБО Володимир Сівкович (в минулому офіцер КДБ СРСР) та колишній глава Адміністрації президента України Андрій Клюєв, які з 2014 року переховуються від правосуддя у Москві, створили так званий "політичний офіс" для контролю за діяльністю впливових українських політиків, високопосадовців та правоохоронців, пошуку в їхньому середовищі агентів впливу для контролю за політичними процесами в українському суспільстві. У липні 2022 року ДБР повідомило про підозру у держзраді Сівковичу та трьом співробітникам ФСБ РФ у шпигунстві.

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Встановлено, що Сівкович через довірених осіб контролює в Україні низку фірм та підприємств, які використовуються для прикриття діяльності членів злочинної організації, а також фінансування осіб, що їм сприяють.

Слідство також встановило, що Кулініч був довіреною особою Сівковича. Він активно співпрацював зі створеним ФСБ "політичним офісом" та виконував вказівки кураторів з прилаштування "своїх людей" до різних державних та правоохоронних органів, проведення розвідувально-підривної діяльності проти України, шпигунства, підбурювання громадян України до державної зради.

В ДБР стверджують, що Кулініч заздалегідь знав про плани збройних сил Російської Федерації здійснити напад з тимчасово окупованої території АР Крим на материкову частину України, але умисно приховав цю надважливу інформацію від керівництва і заборонив відправляти будь-яку документацію з цього приводу до ЦУ СБУ.

"У перші години вторгнення він свідомо блокував будь-які спроби повідомити керівництво СБУ і суспільство про реальну обстановку у регіоні, не вжив жодних заходів задля захисту державного суверенітету, надав вказівку особовому складу покинути місце служби, пізніше видав штатну зброю людям, які не мали стосунку до СБУ", - зазначають в ДБР.

В повідомленні сказано, що посадовець сам залишив місце постійної дислокації та вже 24 лютого виїхав до Києва. На одній із квартир, де мешкав Кулініч, слідчі виявили схрон зі зброєю та його документи часів проходження служби в КДБ СРСР.

Зазначається, що справа Кулініча – це лише епізод протиправної діяльності російських спецслужб щодо дестабілізації ситуації в Україні. У ході розслідування працівники ДБР виявили нові факти та докази протиправної діяльності полковника СБУ та повідомили йому про підозру у вчиненні й інших кримінальних правопорушень, а саме: у самовільному залишенні місця служби, вчиненому військовослужбовцем в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407 КК України); у заволодінні зброєю та бойовими припасами військовою службовою особою із зловживанням службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 Кримінального кодексу); у незаконному зберіганні вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу) та інші.

Встановлено, що Кулініч був залучений представниками ФСБ РФ до негласної співпраці і отримав оперативний псевдонім "Котигорошко".

Справа Кулініча

16 липня 2022 року в результаті спецоперації було затримано колишнього начальника Управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособництво у передачі або збиранні з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю).

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