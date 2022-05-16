Сергій Грабський зазначив, що утримання перешийка з тимчасово окупованим Кримом складне завдання

Російські окупанти так швидко захопили Херсонську область, бо там було зосереджено потужне угруповання. Для Збройних сил України утримання перешийка з тимчасово окупованим Кримом було б занадто складним завданням.

Про це полковник і військовий експерт Сергій Грабський розповів в інтерв'ю РБК-Україна розповів.

"Якщо винести за дужки всі політичні теорії, що була зрада, що все було розміновано і т. ін, то чисто з військової точки зору - треба розуміти, які війська нам протистояли в Криму. Проти наших підрозділів, які перебували там на прикритті - мова йде про пару батальйонів або маршових підрозділів дуже невеликої чисельності, фактично без повітряного прикриття - діяло потужне угруповання противника, яке було підкріплене потужним угрупуванням авіації та флоту", - пояснив Грабський.

При цьому він вказав, що через специфіку місцевості бої були б дуже складні, навіть якщо Україна зосередила б 10-30 тисяч осіб.

"Це відкритий степ, сховатися там практично ніде, маневрувати нашими бронетанковими колонами дуже важко. По-друге, якщо подивитися на локацію - мова йде про Лівий берег Дніпра в напрямку Херсона - то побачите, що здійснювати забезпечення угруповання військ можна було тільки двома переходами через Дніпро. Це Херсон і Нова Каховка", - вказала експерт.

Також він розповів, що в сучасній війні йдеться про доцільність ведення бойових дій на зручних позиціях і збереження особового складу для контрнаступу. За його словами, з цим завданням ЗСУ впоралися, вдало вивівши з-під удару основні підрозділи.

"Власне, так і сталося. Противник на тому напрямку мав п'ятикратну перевагу. Загальна чисельність військ у Криму налічувала 90 тисяч. З них приблизно 30-35 тисяч становили ударні війська - це десантники і механізовані підрозділи. Враховуючи це, звичайно, утримати цю територію було б складно", - підсумував Грабський.

Окупація Херсонщини

Міста і села Херсонської області живуть під контролем російських окупантів ще з перших днів масштабної війни. Рашисти стріляють на мітингах за Україну, намагаються ввести рублі та влаштовують максимальну зачистку від усіх активістів.

У свою чергу президент Володимир Зеленський заявив про вихід України з мирних переговорів у разі проведення будь-яких "референдумів" РФ в Херсоні. Він заявив що такі дії не на користь дипломатичному врегулюванню цієї ситуації.

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