Найгарячіше було на Авдіївському напрямку.

Протягом минулої доби, 21 січня, на фронті між Силами оборони та російськими загарбниками відбулося 68 бойових зіткнень.

Як повідомляє Генштаб у ранковому зведенні, на Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 7 атак противника біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог здійснив 5 атак поблизу Тернів, Ямполівки Донецької області та ще 6 атак неподалік Білогорівки Луганської області, однак успіху не мав. На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 7 спроб штурмів росіян східніше Григорівки, Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

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"На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 5 атак окупантів в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 12 атак південніше Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області", - розповіли у Генштабі.

На Мар’їнському напрямку ЗСУ стримали штурми окупантів в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Там було відбито 5 атак.

Водночас на Запорізькому напрямку росіяни здійснили 7 безуспішних атак західніше Вербового та Роботиного. На Херсонському напрямку ЗСУ продовжують заходи із розширення плацдарму. Було відбито 6 штурмів позицій українських військ.

Війна в Україні - останні новини

На Авдіївському напрямку окупанти продовжують зазнавати рекордних втрат. У м'ясних штурмах гине за кілька місяців стільки ж людей, як за десятиліття війни в Афганістані.

Росія активно і широко використовує у війні проти України рідкісну техніку, яка не вироблялася серійно або випускалася дуже невеликою серією. Агресор змушений йти на це, оскільки серійної техніки йому постійно не вистачає на тлі високих втрат.

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