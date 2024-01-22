Росія продовжує зазнавати безпрецедентних втрат під час штурму Авдіївки.

На Авдіївському напрямку окупанти продовжують зазнавати рекордних втрат. У м'ясних штурмах гине за кілька місяців стільки ж людей, як за десятиліття війни в Афганістані.

Як заявив в ефірі телемарафону офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький, за 4 місяці штурмів Авдіївки загинули стільки ж людей, як СРСР у десятирічній війні в Афганістані.

"Під самою Авдіївкою за 4 місяці, вдумайтеся тільки, загинуло стільки людей, скільки за 10 років Радянський Союз втратив в Афганістані. Тільки одна Авдіївка. Після цього, як ви пам’ятаєте, СРСР розвалився. Це ж саме чекає на Росію. Не може бути, щоб це не спрацювало", – зазначив Цехоцький.

Офіцер впевнений, що Путіну все ж доведеться виправдовуватись за втрати РФ в Україні. Він нагадав, що Башкортостан вже почав запитувати диктатора, чому втрати такі глобальні. Згодом це зроблять й інші регіони, адже мішки і шматки тіл починають повертатися у РФ.

Штурм Авдіївки - що потрібно знаки сьогодні

Росіяни вже тривалий час намагаються захопити Авдіївку, отримують "по зубах" від захисників України і зазнають величезних втрат. Очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш говорив, що влада РФ хотіла захопити місто до Нового року, але її плани були зруйновані.

У середині січня офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади української армії імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький говорив, що на Авдіївському напрямку вороги хочуть перерізати дороги і оточити Авдіївку.

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