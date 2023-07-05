До цього ворог не показував танки на полі бою.

У росіян під Бахмутом великі проблеми. Окупанти кидають у бій танки, бо піхота не справляється.

Як повідомляє прес-служба ГУР, про це заявив командир розвідувального підрозділу "Терра" Микола Волохов.

"Характер зіткнень - багато піхотних боїв, але останнім часом і з нашого, і з ворожого боку залучається багато танків. Якщо до цього була тільки піхота, то зараз ворог активно показує техніку. Для нас це добрий знак, бо це свідчить про те, що вони не справляються і їм треба витягувати резерви", - зазначив воїн.

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Також розвідник додав, що ЗСУ стабільно просуваються вперед впродовж останнього місяця.

"Починаємо заходити на ті території, які ми з самого початку не контролювали. Тому загалом все доволі позитивно і оптимістично", - зазначив Волохов.

Ситуація під Бахмутом - останні новини

Внаслідок наступальних дій Сили оборони мають успіх у районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку. Як повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, північніше та південніше міста Бахмут українські війська продовжують чинити тиск на противника, вибивають з раніше захоплених рубежів.

Як зазначають аналітики, темпи, якими зараз йде контрнаступ України, не вказують на тупиковість ситуації і не є доказом того, що Київ нібито не може повернути великі території.

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