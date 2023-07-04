У РФ запропонували передавати окупантам цивільні плавзасоби.

Російські військові блогери тривожно відреагували на нещодавню активність українських сил на Херсонському напрямку, і це свідчить про те, що вони побоюються здатності України форсувати річку Дніпро.

Можливо, на думку блогерів, російське командування угруповання "Дніпро" не підготувало окупаційні сили до такої загрози, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW). Зокрема, один з блогерів звернувся до керівників республік Татарстан, Дагестан, а також Приморського та Краснодарського країв і Астраханської області з проханням перекинути на Херсонський напрямок човни, які відібрали у браконьєрів.

Блогер зазначав, що такі судна гостро необхідні окупантам з угруповання військ Південного військового округу "Дніпро".

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Ще один блогер висловився про необхідність відродження флотилії "Дніпро" - спеціального військового річкового підрозділу, який діяв, зокрема, під час російсько-турецьких війн у XVIII столітті та Другої світової війни.

На його думку, завдяки наявності такої флотилії, до складу якої можна взяти цивільні катери, могло б "значно покращитися" становище загарбників.

Повномасштабна війна в Україні триває - що треба знати

Нагадаємо, 10 червня президент Володимир Зеленський підтвердив те, що Збройні сили України пішли у контрнаступ. Вже є серйозні успіхи - від російських загарбників звільнили низку населених пунктів.

3 липня вранці Генштаб ЗСУ повідомив, що на Херсонському та Запорізькому напрямку росіяни зосереджують головні сили на тому, щоб не дати нашим захисникам та захисницям просунутися вперед.

Варто зазначити, що 1 числа розвідка Британії повідомила про перетин Дніпра українськими силами під Херсоном біля Антонівського мосту. За її даними, наші воїни намагалися закріпитися на лівобережжі.

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