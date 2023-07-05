Російські окупанти чинять потужний опір, застосовують резерви, але зазнають великих втрат.

Внаслідок наступальних дій Сили оборони мають успіх в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку.

Як повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, північніше та південніше міста Бахмут українські війська продовжують чинити тиск на противника, вибивають з раніше захоплених рубежів, передає Military Media Center.

"В районі Кліщіївки мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - сказав Ковальов.

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За його словами, російські окупанти чинять потужний опір, застосовують резерви, але зазнають великих втрат. Тривають важкі бої.

"Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Маріїнському напрямках", - підсумував він.

Війна в Україні: новини

Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що під час контрнаступу ЗСУ зосереджуються на створенні асиметричного вектора виснаження, який зберігає життя військових за рахунок повільніших темпів звільнення територій, водночас поступово виснажуються жива сила й техніка РФ.

Темпи, якими зараз йде контрнаступ України, не вказують на тупиковість ситуації і не є доказом того, що Київ нібито не може повернути великі території, вказали аналітики.

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