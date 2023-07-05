В Інституті констатували, що повсюдні проблеми з бойовими можливостями продовжують впливати на здатність російських окупантів захищатися від українських контратак в районі Бахмута.

ЗСУ та російські окупанти посилили наземні атаки в районі Бахмута і ситуація там загострилася.

Про це йдеться у доповіді аналітиків Інституту з вивчення війни (ISW). Аналітики зазначили, що за даними українського Генштабу і російських воєнкорів, бої йдуть практично по всіх флангах в районі Бахмута.

"Повсюдні проблеми з бойовими можливостями РФ продовжують впливати на здатність російських окупантів захищатися від українських контратак в районі Бахмута", - констатували аналітики.

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Експерти ISW нагадали, що терорист Ігор Гіркін заявив, що ЗСУ просуваються на північ від Бахмута, де дислоковані недоукомплектовані залишки 3-го армійського корпусу РФ (Західний військовий округ). У зв'язку з цим в ISW зазначили, що 3-й армійський корпус був створений тільки в 2022 році, але його ЗСУ вже розбили двічі. Перший раз у вересні 2022 року в результаті контрнаступу в Харківській області, а другий раз при його розгортаннях в районі Бахмута.

Аналітики зауважили, що введення різних виснажених угруповань російських військ на Бахмутський напрямок і очевидні збої в управлінні, не дозволяють окупантам в цьому районі проводити розумні оборонні операції і дають ЗСУ можливість використовувати обмежені контратаки.

Крім того, в Інституті додали, що росіяни продовжили наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк. При цьому в районах Авдіївки та Мар'їнки вони провели невдалі наступальні операції.

Ситуація в Бахмуті

З літа минулого року в місті йдуть запеклі бої. Окупанти на захоплення Бахмута кинули всі сили, проте у них нічого не вийшло. При цьому російські пропагандисти кілька разів оголошували, що російські війська взяли місто.

А в кінці травня виснажені найманці ПВК "Вагнер", на яких робилася ставка в захопленні міста, були змушені покинути Бахмут.

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