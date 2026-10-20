Добропілля перебуває під контролем України: Буданов розповів, як дурять Путіна

Буданов наголосив, що зараз тривають важкі перемовини заради стійкого миру.

Місто Добропілля Донецької області не захоплене Росію, воно перебуває під контролем України. Про це у Telegram повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

Він нагадав, що зараз тривають важкі перемовини заради стійкого миру, який потрібен не лише Україні.

"У цей складний момент необхідно, аби всі сторони діяли виважено, зокрема реально оцінювали ситуацію та доносили правдиву інформацію. Обʼєктивний факт у тому, що Добропілля перебуває під контролем України, а тому про жодне "захоплення" цього українського міста російськими військами не йдеться", - наголосив Буданов.

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Він зазначає, що командувач угруповання військ "ЦЕНТР", генерал-полковник Андрій Іванаєв свідомо дезінформує президента РФ, "залякує власних підлеглих та ставить їм нереальні завдання", щоб за будь-яку ціну продемонстрували захоплення українського Добропілля, оскільки сам Іванаєв вже прозвітував про це.

Водночас Буданов наголосив, що жодні неправдиві заяви не змінять реальність.

Добропілля - що там відбувається

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський 18 жовтня наголошував, що такі населені пункти, як Добропілля, Костянтинівка, Олексієво-Дружківка, Оріхів, Новопавлівка, Новоандріївка та Великомихайлівка, перебувають під контролем України. Перед цим Путін заявив про захоплення Добропілля.

Зеленський розповів, що ситуація у Добропіллі непроста, але Сили оборони зупиняють ворожі штурми, знищують інфільтрації.

16 жовтня Путін заявив про "захоплення" Добропілля, а також, що Луганська область нібито перебуває повністю під контролем російських військ, а під контролем України нібито залишається близько 10% території Донецької області та приблизно 16,5% території Запорізької області.

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