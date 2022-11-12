За його словами, Росія сама загнала себе в ситуацію, коли РФ можна обговорювати без неї самої.

Письменник і політтехнолог Михайло Шейтельман заявив, що доля Росія буде вирішуватися світовими лідерами на G20.

Він відзначив, що президент РФ Володимир Путін відправляє замість себе главу МЗС Сергія Лаврова, якого не допустять до обговорення за одним столом з главами держав.

"Чи можна обговорювати Росію без Росії? Вже можна. Росія сама вивела себе з гри дипломатично. У тому числі таким простим рішенням як те, що Путін не їде на G20. Він не їде, і що ми тепер не будемо їх обговорювати на G20? Будемо. Туди поїде Лавров. А Лаврова пустять за один стіл з Байденом, Сі і Шольцем? Не пустять, він людина низької посади", - зазначив він.

На думку Шейтельмана, саме на G20 буде обговорюватися і формуватися концепція майбутнього світу.

"Питання ж не "Що робити з Україною?". Україна повинна перемогти, відновити територіальну цілісність, потім вступити до Євросоюзу. А що робити з Росією, у якої ядерна зброя? Просто сказати: "Вийдіть з України і все нормально"? Ні, так не годиться. Ось тут починається обговорення", - пояснив політтехнолог.

Він додав, що війна не закінчиться, поки не буде повністю відновлена територіальна цілісність України

"США і Євросоюз не хочуть перемоги без Криму. І США, і Євросоюз розуміють, що перемога без Криму - не перемога, а всього лише перепочинок перед новим етапом війни. Поки не буде повністю відновлена цілісність України - це означатиме, що війна не закінчена", - сказав експерт.

Шейтельман зазначив, що президенту США Джо Байдену також не потрібна пауза у війні, оскільки він хоче прийти до американських виборів з перемогою України у війні.

Путін втрачає владу

На думку російського опозиціонера Геннадія Гудкова, у РФ вже почався розкол еліт, на даний момент - по лінії генералів. Тим часом росіяни почали масово змінювати свою думку про війну проти України.

Раніше Шейтельман заявив, що після здачі Херсона в РФ пропонують принести Путіна в жертву.

У той же час екс-глава МЗС Швеції, співголова аналітичного центру Євроради з міжнародних відносин (ECFR) Карл Більдт вважає, що після низки поразок його армії в Україні Путін втратить владу.

Як сказав дипломат Олександр Щерба, відмова Путіна від поїздки на саміт G20 сигналізує про ізоляцію та слабкість.

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