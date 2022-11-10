Він сподівається, що внаслідок війни рівень економіки РФ впаде до такого рівня, що вона більше не входитиме у G20.

Президент РФ Володимир Путін отримуючи відсіч на полі бою в Україні не готовий до ляпасів на міжнародному майданчику, зокрема, на саміті "Великої двадцятки".

Дипломат Олександр Щерба в ефірі "Еспресо" заявив, що саме тому очільник РФ відправляє на саміт міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

"Звичайно, Путін злякався, бо він отримує від ЗСУ таких ляпасів, що ляпаси ще й на міжнародному майданчику для Путіна були б дуже болісними, до того ж довелось би пройти через те, що пройшов Лавров на засідання міністрів закордонних справ G20. Крім того, ганьба Росії, яку пережив Лавров на попередній зустрічі, продовжиться на цьому саміті", - зазначає він.

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За словами Щерби, відсутність президента Володимира Зеленського на саміті є зрозумілою, оскільки в його країні війна, а сама Україна не входить до Великої двадцятки. Там український лідер може з'явитися лише як гість.

"А Росія є членом G20 і не приїзд її очільника на саміт – є ознакою слабкості, переляку, ганьби та ізоляції, у яку потрапила Росія через свої ганебні рішення. Членство у Великій двадцятці визначається рівнем економічного розвитку країни, обсягом бюджету, тому будемо сподіватися, що у наслідок цієї війни рівень економіки та бюджет РФ впаде до такого рівня, що перебування цієї держави серед більш-менш розвинутих країн світу буде безглуздим", - підсумував Щерба.

Саміт Великої двадцятки-2022 - що відомо

15-16 листопада на Балі має пройти саміт G20. Участь у саміті вже підтвердили лідери 17 держав.

Наприкінці квітня президент Індонезії Джоко Відодо особисто запросив Зеленського на саміт "Великої двадцятки".

7 листопада Відодо заявив, що майже впевнений у тому, що Путіна не буде на саміті.

10 листопада стало відомо, що делегацію РФ на саміті "Великої двадцятки" очолить Лавров.

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