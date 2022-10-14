Багато приватних будинків на звільнених територіях зруйновані вщент і не підлягають відновленню.

У деокупованих громадах Лимана та Святогірська, що на Донеччині, вціліла тільки п'ята частина об'єктів цивільної та критичної інфраструктури.

Про це розповів очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі телемарафону.

"Деокуповані території на 80 та більше відсотків – це руйнація цивільної інфраструктури. Святогірськ, Лиман – це більше 80% по двох громадах. Це практично 50 населених пунктів", – зазначив Кириленко.

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За словами очільника Донецької ОВА, багато приватних будинків на звільнених територіях зруйновані вщент і не підлягають відновленню.

"Там, де ми можемо ці будинки відновити, я б навіть сказав законсервувати, ми це робимо. Але руйнація та пошкодження інфраструктури та критичної інфраструктури дуже і дуже значна", – резюмував він.

Окупація Донеччини: головне

21 лютого 2022 року Росія визнала "ДНР" як "незалежну державу". РФ зазначила, що "ДНР" визнано в кордонах області, та заявила про плани захопити регіон повністю.

З початку повномасштабного вторгення Росії в Україну на території Донецької області точаться запеклі бої. За словами голови Донецької ОВА, до початку осіннього контрнаступу ЗСУ, Україна контролювала 45% території області. Вже станом на 26 вересня – 50% території.

Як повідомляла британська розвідка, в середині жовтня 2022 року російські окупаційні війська здійснили тактичний наступ на Бахмутському напрямку і, схоже, просунулися до Опитного та Іванграду на південь від Бахмута. У боях беруть участь частини другого армійського корпусу бойовиків терористичної "ЛНР" і "вагнерівці".

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