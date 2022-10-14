У боях беруть участь частини другого армійського корпусу бойовиків терористичної "ЛНР"і " вагнерівці".

Російські військові за останні три дні здійснили тактичний наступ на Бахмутському напрямку і, схоже, просунулися до Опитного та Іванграду на південь від Бахмута.

Про це йдеться у звіті британської розвідки в Twitter.

У боях беруть участь частини другого армійського корпусу бойовиків терористичної "ЛНР" і "вагнерівці".

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Інших населених пунктів, захоплених регулярними російськими або проросійськими найманцями з початку липня, було небагато, якщо вони взагалі були, зазначають розвідники.

"Росія, ймовірно, розглядає захоплення Бахмута як підготовку до наступу на Краматорськ-Слов'янськ Донецької області", - пояснюють у розвідці.

Також наголошується, що Росія продовжує проводити наступальні операції на Донбасі і дуже повільно просувається вперед.

Загальний оперативний задум підривається українським тиском на її північний і південний фланги, а також гострою нестачею боєприпасів і живої сили.

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Триває контрнаступ України на півдні. В даний час обстановка на південнобузькому напрямку стабільно складна, але контрольована.

Станом на 9 жовтня ЗСУ звільнили понад 1170 кв.км території на Херсонському напрямку.

У той час як Путін втрачає захоплені з лютого території, росіяни продовжують монотонні невдалі штурми на Донбасі. Повідомляється, що 13 жовтня ЗСУ відбили атаки противника в напрямках населених пунктів Терни, Опитне, Веселе, Невельське, Одрадівка, Іванград, Бахмут, Нова Кам'янка та Сухий Ставок.

Хоча західні аналітики відзначають, що вже незабаром наступ ЗС РФ може зупиниться через погіршення морального стану, дисципліни та боєздатності в зонах бойових дій.

Російські сили продовжували вести оборонні операції навколо Кремінної в очікуванні можливого нападу ЗСУ.

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