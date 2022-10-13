Колишньому секретарю Олешківської міськради, якого супротивник призначив "віце-мером" захопленого міста, повідомлено про підозру.

Служба безпеки України викрила ще кількох поплічників ворога під час стабілізаційних заходів на деокупованих територіях півдня та сходу України, середних них є депутат забороненої партії ОПЗЖ.

Як повідомив прес-центр СБУ, вони входили до складу місцевих окупаційних адміністрацій і допомагали агресорам чинити репресії проти українців.

Зазначається, що під час розслідування співробітники СБУ зібрали беззаперечні докази вини зловмисників у злочинах проти державної безпеки України.

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"Так, у деокупованому Лимані контррозвідка Служби безпеки затримала місцеву жительку, яка добровільно погодилась співпрацювати з агресорами. Встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення вона закликала людей підтримати загарбників. За це окупанти запропонували їй очолити так зване "управління праці та соцзахисту населення" в тимчасово захопленому місті. Перед призначенням на "посаду" її направили до окупованого Єнакієвого для проходження "ідеологічних курсів" щодо правил поширення кремлівського режиму. Після цього колаборантка намагалась сформувати "штат" псевдоустанови і проводила особисті співбесіди з потенційними "кандидатами", - мовиться у повідомленні.

Також, як зазначили в СБУ, вона допомагала агресорам збирати установчі дані на учасників АТО, які проживали на території міста. Наразі затриманій повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ще одного колаборанта затримано у деокупованому Нововоскресенському на Херсонщині. Затриманим виявився керівник місцевої окупаційної адміністрації.

Зловмисник агітував за підтримку загарбників, намагався змусити селищних освітян співпрацювати з ними, а також "здавав" українських активістів, зокрема учасників руху спротиву.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України.

Крім того, СБУ задокументувала колабораційну діяльність так званого "першого заступника військово-цивільної адміністрації" тимчасово окупованого міста Олешки на Херсонщині. До цього він був депутатом місцевої ради від ОПЗЖ.

"Зрадник приєднався до агресорів після захоплення частини регіону. Він допомагає їм у матеріально-технічному забезпеченні, зокрема постачав оргтехніку до окупаційної адміністрації. Також він підписує незаконні доручення щодо виконання московських вказівок у захопленому місті. Наразі співробітники СБУ встановили місцезнаходження колаборанта і зафіксували маршрути його переміщення. Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України" , - поінформували в спецслужбі.

Контрнаступ України та звільнення частини Донецької й Херсонської областей - важливі новини

Армія України пішла у контрнаступ наприкінці серпня. 1 жовтня стало відомо, що у Лимані наші воїни вже підняли державний прапор, але там ще тривали бойові дії. 2 жовтня Лиман був повністю зачищений від військ РФ.

8 жовтня Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомило, що у двох громадах Донецької області від окупантів звільнено 40 населених пунктів.

Станом на 9 жовтня на Херсонському напрямку українські воїни звільнили понад 1 170 кв. км території. 12 числа стало відомо, що українська армія на Херсонщині деокупувала ще п'ять населених пунктів.

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