Підрозділи російської окупаційної армії мають проблеми з психологічною стійкістю та зі злагодженістю.

На території тимчасово окупованого Криму російські загарбники стривожено повідомляють про повторну висадку українського десанту, яка відбулася у західній частині півострова поблизу озера Донузлав.

Про це свідчить перехоплення Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Зокрема, у радіоперехопленні, здобутому воєнними розвідниками України, російський окупант розповідає, що йдеться про населений пункт Новоозерне.

"У кого є квадрокоптери - дозволили підняти з узгодженням із "ракетосами", з усіма, хто їх може збити. Ведемо розвідку, при нападі - відбиваємо", - зазначив загарбник.

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В розвідці констатували, що підрозділи російської окупаційної армії мають проблеми з психологічною стійкістю та зі злагодженістю.

Українські розвідники провели операцію в Криму

Як повідомляв УНІАН, вранці 24 серпня в окупованому Росією Криму відбувся бій, підрозділи української розвідки здійснили висадку в рамках спецоперації.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов зазначив, що цілі було досягнуто, втрат серед особового складу немає.

"В рамках спецоперації відбулась висадка особового складу на території півострова. Головне управління розвідки з взаємодією з військово-морським флотом провели спецоперацію, цілі досягнуто, втрат серед особового складу немає. Продовжується спецоперація, всі деталі ми не розкриваємо, є втрати серед особового складу противника, а також серед сил та засобів. Інформація щодо кількості втрат уточнюється", - сказав Юсов.

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