Аналітики застерігають, що немає жодних гарантій, що допомога надходитиме в майбутньому.

Адміністрація Джо Байдена хоче розпочати постачання зброї та обладнання в Україну протягом декількох днів після очікуваного ухвалення закону про надання допомоги. Однак допомога надійде набагато пізніше, ніж сподівалася Україна, у якої закінчуються боєприпаси. До того ж після 2024 року Україну чекає невизначеність, пише Reuters.

Але посадовці та експерти погоджуються, що артилерійські снаряди, високоточні ракети та засоби протиповітряної оборони змінять військову перспективу України. Однак аналітики застерігають, що немає жодних гарантій, що допомога надходитиме в майбутньому.

"Завдяки військовій допомозі, яка буде надана як практично, так і психологічно, українці цілком здатні утримати свої позиції до 2024 року і зруйнувати зарозуміле уявлення Путіна про те, що час на його боці", – заявив директор ЦРУ Вільям Бернс, додавши, що боєприпаси, ракети для ППО і далекобійне озброєння можуть почати рухатися "протягом декількох днів", як тільки законопроекти стануть законом.

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Затримка із допомою дорого коштувала Києву

Допомога надходить занадто пізно, оскільки дефіцит матеріальних засобів призвів до того, що Україна втратила ініціативу в жовтні 2023 року, вважає аналітик з питань Росії в Інституті дослідження війни Катерина Степаненко. З жовтня Україна втратила 583 кв. кілометри. Також Росія мала час підготуватися до наступальних операцій, які очікуються наприкінці весни або на початку літа.

Віце-адмірал у відставці Роберт Мерретт з Інституту політики безпеки і права при Сиракузькому університеті підкреслив, що українські військові повинні мати можливість негайно застосувати боєприпаси – особливо ракети ПТРК, перехоплювачі ППО і артилерійські снаряди. Україна також має отримати більше ракет для системи ППО Patriot.

Політична невизначеність

Після 2024 року на Україну чекає невизначеність. Серед основних причин – можливе переобрання колишнього президента США Дональда Трампа, який висловлював скептицизм щодо великих обсягів допомоги Україні та ставив під сумнів те, як швидко американська та європейська оборонна промисловість можуть наростити виробництво зброї. Такої ж думки притримується частина Республіканської партії.

"Україна повинна використати 2024 рік для відновлення своїх сил для тривалої війни. Мета Європи має полягати в тому, щоб бути в змозі потенційно заповнити майбутню прогалину, залишену Сполученими Штатами, якщо вони не приймуть ще один додатковий закон", – заявив Бергман.

За словами Джеффрі Прайса, юриста-міжнародника і старшого наукового співробітника Інституту зовнішньої політики Школи перспективних міжнародних досліджень при Університеті Джона Гопкінса, у разі підписання пакету законів США може мати потужний сигнальний ефект не лише з точки зору морального духу українців, але й для інших союзників США, які надаватимуть допомогу.

Допомога США

У вівторок, 23 квітня очікується голосування у Сенаті щодо затвердження законопроекту з допомогою Україні, який вже затвердила палата представників Конгресу США. Президент США Джо Байден закликав Сенат якомога швидше розглянути цей документ і надіслати на підпис у Білий дім.

У найближчому пакеті військової допомоги від США Україна може отримати, зокрема, тактичні ракети ATACMS збільшеного радіусу дії.

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